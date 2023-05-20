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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كبسولة التفوق والمجموع الكبير يقدمها أوائل الثانوية العامة العام الماضي.. فيديو

شهد مجدي من أوائل
شهد مجدي من أوائل الثانوية العامة العام الماضي

‏قدم مجموعة من أوائل الثانوية العامة في العام الماضي بعض النصائح المهمة للطلبة الحاليين في الثانوية العامة أثناء لقائهم في برنامج مصر تستطيع.

 

‏وقالت شهد مجدي الرابع مكرر علمي علوم من أوائل الثانوية العامة دفعة 2022 خلال لقائها في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إن من أهم النصائح التي تحب أن تقدمها للطلبة المقبلين على الامتحانات هي السرعة في حل الأسئلة وتقسيم وقت الامتحان على عدد الأسئلة الموجودة قائلة: "لو جالي مسألة في الفيزياء ولها طريقتين في الحل كنت اختار الحل الأسرع ولو في حل ياخد 10 دقائق وحل آخر ياخد دقيقتين لازم اختار الحل الأسرع لتوفير الوقت".

 

امتحانات نهاية العام

وأضافت أن الاختبارات التي نقوم بحلها على مدار السنة ليست بمقياس رئيسي للامتحان نهاية العام و أننا نتعلم من أخطأنا على مدار السنة ومن الوارد أن نخطأ ونتعلم كثيرا لكن لا نحكم على أنفسنا في الوقت الحالي وما زال الوقت طويل وامتحان نهاية العام بيكون الوضع مختلف حتى لا تتأثر ثقتنا بأنفسنا.

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