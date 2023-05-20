إنجاز عالمي فريد.. الأهلي يصل لنهائي إفريقيا 4 مرات على التوالي مرتين

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0.

ويعد المارد الأحمر الفريق الوحيد على مستوى العالم الذي نجح في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال أربع مرات متتالية مرتين.

وصول الأهلي لنهائي افريقيا 2005 - 2005..

1- الأهلي - النجم الساحلي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005.

2- الأهلي - الصفاقسي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006

3- الأهلي - النجم الساحلي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007

4- الأهلي - القطن الكاميروني نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008

المرة الثانية من 2020 - 2023

1-الأهلي - الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020

2- الأهلي - كايزر تشيفز الجنوب أفريقي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

3- الأهلي - الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

4- الأهلي - الفائز من مباراة صن دوانز والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2023.