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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عادل: كولر سبب رئيسي في عودة كهربا والشحات وبيرسي تاو لمستواهم

صدى البلد

قال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق، أن الجيل الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأحمر هو الأفضل على الإطلاق، مؤكدا أن كولر وراء هذا السبب


وأضاف أحمد عادل خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: المدرب كولر هو العامل الرئيسي في عودة كهربا والشحات وبيرسي تاو لمستواهم وده بفضل أيضا توفير الاستقرار من قبل مجلس إدارة الأهلي.

وتابع:" أي مدرب مع مجلس الأهلي هو اللي بيختار طريقة يا اما البطل يا اما أسطورة لانه كل العوامل متوفرة، وكولر عايز يكون أسطورة.

وتابع :" مفيش مدرب يقدر يغير في طريقة اللعب اكتر من مرة وينجح، لكن كولر عملها وقدر يستقر في النهاية على شكل فني قوي.

واختتم :" سبب تغير الشكل الفني كتير، وضح لكولر الجوانب الضعيفة للاعبين ومن هنا قدر يعالج كل واحد، حتى استعاد مستواهم الطبيعي.

 

ملخص مباراة الاهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

احمد عادل إدارة الأهلي الأهلى كهربا مجلس إدارة الأهلي يرسي تاو

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