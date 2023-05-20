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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق 6 غرف وماس كهربائي في حريق باخرة السرايا بالزمالك

اثار الحريق علي الباخرة
اثار الحريق علي الباخرة

كشفت المعاينة التي اجراها رجال أمن القاهرة بباخرة السرايا المحترقة بنهر النيل بالزمالك عن أن النيران التهمت ٦ غرف بالطابق الارضي بالباخرة دون اي خسائر بشرية أو اصابات .

كما تبين من الفحص أن ماسا كهربائيا في مخزن الأغذية بالطابق الأرضي وراء اشتعال النيران بالمخزن وامتدت النيران لتلتهم ٥ غرف مجاورة ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي النيران قبل أن تلتهم باقي الغرف والطوابق الاخرى بالباخرة .

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل باخرة السرايا السياحية بنهر النيل بمنطقة الزمالك .

علي الفور تم توجيه ٦ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران قبل اهن تلتهم الباخرة بالكامل .

وتبين من الفحص الاولي ان النيران التهمت اجزاء من الباخرة الاعرق بمنطقة الزمالك ، وتمت عمليات التبريد ، فيما انتقل رجال المباحث لفحص البلاغ وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث .

كما انتقل رجال المعمل الجنائي لفحص الباخرة واعداد تقرير نهائي يقدم الي النيابة العامة بحصر الخسائر وسبب الحريق .

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