احتراق 6 غرف وماس كهربائي في حريق باخرة السرايا بالزمالك

كشفت المعاينة التي اجراها رجال أمن القاهرة بباخرة السرايا المحترقة بنهر النيل بالزمالك عن أن النيران التهمت ٦ غرف بالطابق الارضي بالباخرة دون اي خسائر بشرية أو اصابات .

كما تبين من الفحص أن ماسا كهربائيا في مخزن الأغذية بالطابق الأرضي وراء اشتعال النيران بالمخزن وامتدت النيران لتلتهم ٥ غرف مجاورة ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي النيران قبل أن تلتهم باقي الغرف والطوابق الاخرى بالباخرة .

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل باخرة السرايا السياحية بنهر النيل بمنطقة الزمالك .

علي الفور تم توجيه ٦ سيارات اطفاء الي مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران قبل اهن تلتهم الباخرة بالكامل .

وتبين من الفحص الاولي ان النيران التهمت اجزاء من الباخرة الاعرق بمنطقة الزمالك ، وتمت عمليات التبريد ، فيما انتقل رجال المباحث لفحص البلاغ وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث .

كما انتقل رجال المعمل الجنائي لفحص الباخرة واعداد تقرير نهائي يقدم الي النيابة العامة بحصر الخسائر وسبب الحريق .