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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من مجدي عبد الغني بعد سيطرة السنغال علي البطولات الافريقية..تفاصيل

السنغال
السنغال

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي سيطرة السنغال على كل بطولات القارة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب مجدي عبد الغني:"السنغال تتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بفوزها في النهائي على المغرب 2-1، السنغال بطلة كأس أمم أفريقيا للكبار وتحت 21 وتحت 17 وبطلة الكرة الشاطئية الأفريقية وبطلة أفريقيا للمحليين"

وأكمل :"سيطرة السنغال على كل بطولات القارة يؤكد أن في كرة القدم التخطيط والعمل والاجتهاد والإهتمام بالمواهب يؤتي ثماره .. عكس الفهلوة والتفكير في المصالح الشخصية والخوف علي المناصب وإنتظار الصدفة".

 

تأهل منتخب السنغال إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وذلك بعد انتصاره على مضيفه موزمبيق بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بولاي ديا في الدقيقة 18، ليهدي “أسود التيرانجا” نقاط الانتصار وبطاقة العبور إلى كأس الأمم الأفريقية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب السنغال لـ 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية عشرة، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الثاني.

يُذكر أن منتخب السنغال تُوج بطلًا لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، العام الماضي، بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح.

السنغال الإعلامي مجدي عبد الغني

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