تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه لا توجد اي شكاوى الي الآن من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية خلال اداء امتحان مادة اللغة العربية في اول ايام انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان غرفة عمليات المديرية لم تتلق اي شكاوي الي الآن والامتحانات تسير في جو من الهدوء دون أي شكاوي من ابنائنا الطلاب.

من جانبه فقد أكد المهندس "محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوي 20 إدارة تعليمية اليوم وتستمر حتى يوم الخميس وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل أول الوزارة ان الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب.

وقال إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية مشيرا الي ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.