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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي نتغلب على توتر امتحانات الثانوية العامة؟.. إسنشاري يجيب

الإمتحانات
الإمتحانات

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ؛ إن التوتر أنواع  فالنوع الأول من التوتر يعتبر صحي وهو  الذي يؤدي للسعي والأجتهاد وزيادة النشاط والدخول  في الأمتحانات بكل ثقة  لكن ما زاد عن حده إنقلب للضده و المقصود بهذه المقولة النوع الثاني من  التوتر وهو  الغير صحي والذي يؤدي للإعاقة عن المراجعة والإجتهاد بشكل أفضل.

وأضاف  هشام رامي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي الفضائية في برنامج 8 الصبح ؛ أن  يجب على الوالدين تغير بعض المفاهيم ومن أهمها أن المذاكرة بكثرة غير صحيحة  بالإضافة إلى ضرورة  تنظيم الوقت وتوفير بعض فترات الراحة وممارسة النشاط الرياضي  أو حتى الجلوس فترة مع الإسترخاء وإعطاء الفرصة للعقل لتخزين المعلومات .

وأوضح  أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ؛ أن النوم  هو صديق الجهاز العصبي ولابد أن يكون بشكل صحي ولايقل عن 8 ساعات  ليلا  بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني الخفيف والتي يؤدي إلى عمل الجهاز العصبي للعمل بفاعلية في هذه الأوقات ؛ منوها إلى أهمية تناول الطعام الصحي الفريش والذي يساعد بشكل كبير على القضاء على التوتر ويساعد على  الأستذكار وقت الأمتحانات .

وأشار رامي،  إلى أن على الوالدين عدم المبالغة في شحن أولادهم بشكل سلبي حتى لا ينعكس على أدائهم في الإمتحانات أو على حالتهم النفسية  أو على التحصيل بشكل عام .

إعطاء الفرصة أستاذ الطب النفسى اجتهاد استرخاء الثانوية العامة

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