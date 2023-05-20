الرئيس السيسي يهنئ الأمير محمد بن سلمان برئاسة القمة العربية

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية أهم الاخبار المحلية ؛ وكان أهمها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان ال سعود ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

و أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بالروابط المصرية السعوديه التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقان ، وتقدم بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها ال 32، معربا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة .

وصرح المستشار أحمد فهمي الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى مناسك العمرة وقام بزيارة المسجد النبوي على هامش القمة .