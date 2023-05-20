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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يهنئ الأمير محمد بن سلمان برئاسة القمة العربية

القمة العربية ال
القمة العربية ال 32

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية أهم الاخبار المحلية ؛ وكان أهمها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان ال سعود ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

و أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة،  مؤكدا اعتزازه بالروابط المصرية السعوديه التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقان ، وتقدم بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها ال 32، معربا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة .

وصرح المستشار أحمد فهمي الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى  مناسك العمرة  وقام بزيارة المسجد النبوي على هامش القمة .

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