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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المدارس توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت..تفاصيل

الأمتحانات
الأمتحانات

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائيه؛ أحدث التعليمات التي أصدرتها   مدارس الثانوية العامه للطلاب.

وتابعت أن  تعليمات لطلبة الثانوية العامة بشأن التعامل مع البابل شيت في الإمتحانات القادمة بشهر يونيو المقبل 202‪3.

اولا إلغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله بالباركود الذي يطبع على أعلى واسفل نموذج البابل شيت.

ثانيا.  عدم  الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم الزامه الطالب بتظليله حتى يقرأها الماسح الضوئي الإسكانر ويقوم الطالب بتظليل رقم نموذجي على لامتحانه على بابل شيت.

ثالثا. سيتم إضافة ورقة أخرى للبابل شيت للأسئلة المقاليه والتي سيكون لها مساحة موحدة لجميع النماذج لاسئله الاختيار المتعددة المتنوعه وليست مختلفة.

رابعا. إلزام الطالب اجابة السؤال المقالي  في المكان المخصص له على ألا تزيد الإجابة عن هذا المكان وتدبيس ورقة الإجابة للأسئلة المقاليه في البابل شيت والاجابة في كراسة الاسئلة لا يعتد بها في التصحيح

استبدال الامتحانات الاختيار المتعدد الثانوية العامة المدارس

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