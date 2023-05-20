بدأنا الأونطة.. تعليق رضا عبد العال على اقتراب موسيماني من تدريب الزمالك

علق رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على أنباء اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الفريق لفريق أهلي جدة السعودي، من قيادة الزمالك في الموسم الجديد.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج “اللعيب” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”:" حديث موسيماني عن مفاوضات الزمالك؟ بدأنا الأونطة، وماذ عن وضع أوسوريو مع الزمالك، ايه الحزن اللي إحنا فيه ده!".

وأضاف:" موسيماني فشل فشلا ذريعا مع النادي الأهلي، وسبب خسارة الأهلي كأس السوبر أمام طلائع الجيش!، بينما التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين جاء بسبب فايلر لأن اللاعبين كانوا بنفس الحالة التي تركهم عليها فايلر، لكن موسيماني قضى عليهم بعد ذلك".

واختتم:" موسيماني لو درب الزمالك هناكل عليه عيش".

الأهلي يتأهل لنهائي إفريقيا:

في سياق آخر، تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر الأهلي المتأهل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.