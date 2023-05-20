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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصطفى كريم لـ"صالون التنسيقية": ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية المصرية

صدى البلد

قال مصطفي كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر مرت بثورتين خلال ال 12 عاما الماضيين، ثورة يناير وثورة 30 يونيو التي استطاعت الحفاظ علي الهوية المصرية بعدما حاولت جماعة إرهابية خطف الهوية المصرية .

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني «الوصايا علي المال والهوية»، حيث تتناول الجلسة مناقشة "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة".

وقال كريم، إن الهوية عند المصريين لها أولوية كبرى تفوقت على المشكلة الاقتصادية، وإن جلسات الحوار الوطني أظهرت أن الأولوية للهوية المصرية عن كل القضايا الأخرى.

وأضاف كريم، أن المأزق الحالي هو أن الجيل الحالي يواجه سرعة رهيبة في تقدم وسائل الاتصال، ويجب علينا أن نقدم برامج مختلفة من حيث الجودة لمواكبة هذا التطور، وعلينا أن نتقبل مشكلة طمس الهوية لأنه لا يوجد مجتمع على مستوى العالم لا يوجد فيه محاولات طمس للهوية ولكن يجب علينا محاربة هذه المحاولات.

وأشار إلى أن كتابة الاستراتيجية شيئ سهل جدا وكل العناصر المدعمة موجودة لكن سيواجهنا مشكلتين؛ الأولى هى التمويل والثانية هى العامل البشري الذي أصبح مجرد موظف يتقاضى راتبه وليس صاحب رسالة ثقافية، ولا يوجد ناتج ثقافي من خلال القصور الثقافية.

وأكد على أنه يجب تنمية العامل البشري عن طريق كليات الفنون الجميلة في مشروع التخرج، وإعادة هيكلته مرة أخرى ليصبح صاحب رسالة ثقافية ويستطيع الحفاظ علي الهوية الثقافية.

وأوصى مصطفى كريم، بضرورة أن نصنع هوية مصرية حقيقية، وقال إن العامل البشري هو القادر على خلق أفكاراً جديدة أخرى غير الأفكار القديمة، فنحن فعلا نحتاج إلى أدوات جديدة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية عن طريق الأنظمة التعليمية والتي رغم تنوعها إلا أنه يوجد بها خط ثابت يميز الشخصية المصرية ويوجد قيم تعليمية مختلفة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، ومصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة يناير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مصطفى كريم الوصايا علي المال والهوية

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