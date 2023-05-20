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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: توريد 273 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 273386 ألف طن و966 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب المحافظ بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

 

الاشتراطات الشون والصوامع توريد محصول القمح كافة التدابير اللازمة وكيل وزارة التموين موسم حصاد تشكيل لجان

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