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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القباج: 93% من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن ينفق على المواطنين مباشرة

اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن

قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة حريصة كل الحرص علي خدمة المواطنين فهى تخدم المواطن من المهد إلي اللحد، موضحة أن أكثر من 93% من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق علي المواطنين مباشرة، أنه جارى حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائد أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائد لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت الدكتور نيفين القباج ، إلى أنه تم إنشاء وحدة لحصر الأصول الخاصة بالوزارة وإعداد قائمة مميكنة ومسجلة، كما تم استرداد عدد من الأصول في ظل توجه الوزارة لأن تتم عمليات دعم الجمعيات الأهلية بالحوكمة اللازمة وأن هناك خطة لتسجيل الأصول بالشهر العقارى فيما يتعلق بالأصول التى لم تسجل بعد.

من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مصر بطبيعة الحال جزء لا ينفصل عن العالم، وما يتأثر به العالم نتأثر به أيضا، خاصة في ظل الظروف التى يمر بها العالم، فمنذ عام 2019 شهد العالم أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا ثم تبع ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة وهو ما أدى الي تحول البنوك المركزية لزيادة سعر الفائدة حتى تسيطر علي التضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف رئيس لجنة التضامن ، أن هناك عبء ضخم يقع علي وزارة التضامن الاجتماعى بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعى في مساعدة الفئات المهمشة خاصة وأن حجم التأثير طال كثير من فئات المجتمع.

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى أن هناك توصية من اللجنة خلال مناقشة الموازنة العامة في العام الماضي بوجوب زيادة مخصصات الأسر المستفيدة من الدعم النقدى من 19 مليار في الموازنة العامة ليصبح 22.5 مليار جنيه حتى يستوعب عدد أكبر من الأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم السبت برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى.

التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج مجلس النواب

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