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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن ابن شقيقتها المتغيب

محمد المتغيب
محمد المتغيب

أرسلت القارئة  عليا ادم تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابن شقيقتها المتغيب. 

 

وقالت في استغاثتها أبن شقيقتي محمد 12 عام متغيب من يوم السبت 29/4 من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01115449514 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ابن شقيقته استغاثته المتابعة المستمرة شقيقتها مشاكل المواطن يوم السبت

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