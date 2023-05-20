بفستان أنيق وجذاب.. ليلى زاهر تتألق في حفل زفاف إبنة حميد الشاعري

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر ، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ليلي زاهر، في الصور من سهرتها في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، بإطلالة متميزة مرتدية فستان أنيق وجذاب ومعتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.