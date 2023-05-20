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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تؤثر على هواتف آيفون وسامسونج وشاومي .. طريقة جديدة للاختراق وكيف تحمي نفسك؟

طريقة جديدة للاختراق
طريقة جديدة للاختراق وكيف تحمي نفسك؟

منذ أيام اكتشف باحثون في جامعة Zhejiang في الصين وجامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، تقنية جديدة لاختراق الهواتف الذكية عن بعد، تمكن المقرصنون من الحصول على وصول غير مصرح به إلى البيانات الحساسة عن طريق فتح هواتف ذكية معينة من مسافة محددة دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج ضارة. 

قال خبراء في الأمن السيبراني من شركة NordVPN إن الطريقة الجديدة التي تسمى GhostTouch يمكنها الاستيلاء على كل البيانات الموجودة على الهواتف الذكية من خلال اختراقها من مسافة قريبة عن طريق وضع الهواتف الذكية تحت الطاولة في الأماكن العامة مثل المكتبات أو المقاهي أو ردهات المؤتمرات. 

   

وفقا لشركة NordVPN  فإنه قد تم تحديد 9 طرز من الهواتف الذكية الشائعة والتي يتم استخدامها بكثرة من بينهم هواتف iPhone SE (2020)  من شركة آبل وهاتف Samsung Galaxy S20 FE 5G من شركة سامسونج و Nokia 7.2  من شركة نوكيا و Redmi 8 من شركة شاومي.

 

توضح شركة NordVPN أنه يمكن للمقرصنين أو "الهاكرز"  استخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة الإيماءات مثل التبديل والنقر لإلغاء قفل الهواتف الذكية، وتسمى هذه الطريقة GhostTouch ويمكن أن تسمح للمتسللين بإلغاء قفل الهاتف والوصول إلى البيانات الحساسة مثل كلمات المرور وحتى التطبيقات المصرفية، كما يمكنهم أيضًا تثبيت برامج ضارة على الهواتف.

 

وفي حالة تأكدك من أن هاتف قد تم اختراقه بالفعل، فهناك عددا من الإجراءات الفورية التي يجب تنفيذها على هاتفك فورا، وذكر موقع MakeUseOf عددا منها: 

 

امسح جميع التطبيقات الغير معروفة والغير موثوقة 


يمكن أن يتسبب وجود العديد من التطبيقات الغير موثوقة في حدوث مشكلات مختلفة، وبشكل عام ، يمكن أن تتسبب التطبيقات التي تعمل في الخلفية في حدوث خلل في البرامج ، لذلك يعد مسحها خطوة أولية جيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.


حافظ على تحديث هاتفك باستمرار 


يمكن أن تتسبب البرامج أو الأخطاء التي عفا عليها الزمن في أن يتسبب هاتفك في حدوث مشكلات أو يتم اختراقه،  وتأكد من تحديث هاتفك وتطبيقاتك لإصلاحها ، حيث يتم تصحيح معظم الأخطاء بالتحديثات.

 

إعادة ضبط المصنع لهاتفك


بافتراض أن جهازك محدث ، هناك طريقة أخرى لإصلاح مشكلة الاختراق المتعلقة بالبرامج وهي إعادة تعيين جميع الإعدادات والمحتوى إلى الوضع الافتراضي، ويجب عليك عمل نسخة احتياطية لهاتفك الخاص بك قبل إعادة ضبطه، لأن إعادة ضبط المصنع ستؤدي إلى مسح جميع بياناتك ، ولا يمكنك استعادة البيانات المحذوفة.


خذ جهازك إلى مركز الخدمة


إذا لم تكن قادرًا على إصلاح مشكلة الاختراق بهاتفك ،فإن أفضل طريقةهي نقل جهازك إلى مركز خدمة لإصلاحه، وإذا كان هاتفك لا يزال تحت الضمان ، فقد تعرض الشركة المصنعة لهاتفك استبداله بآخر جديد أو إصلاحه برسوم. 

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