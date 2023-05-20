إنسان بمعنى الكلمة.. حسن الرداد: الراحل سمير غانم من أطيب الناس

‏قال الفنان حسن الرداد، إن الرحل الفنان والكوميديان الكبير سمير غانم بقدر ما أضحك الناس وادخل السعادة والبسمة على قلوبهم بقدر ما كان إنسان بمعنى الكلمة والناس القريبة منه تعلم ذلك جيدا.

وتابع حسن الرداد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن سمير غانم من أكثر الناس الطيبة التي تعامل معهم ورأهم في حياته كلها، ومن المعروف دائما أن الشغل بيكون فيه تنافس في هذا المجال خاصة الكوميديا لكنه لم يكن الراحل لديه ذرة غيرة من أي فنان آخر وكان يساعد كل الناس.

الراحل سمير غانم

وأضاف قبل ما اتزوج إيمي سمير غانم واتعرف على عائلته كلها كنت دائما اسمع حكاوي عن فنانين ولما يتم التحدث أمامي عن سمير غانم كانت سيرته تأتي بكل الخير وانه إنسان طيب ويساعد الغير و بيعطي الفرصة للنجوم اللي معاه للظهور بشكل جيد ومكنش عنده أي غيرة من احد وبيعطي الفرصة للكل، متابعا: "لما كنت بسأله عن هذا الموضوع كان بيقولي عادي لو هو قال افيه هرد عليه بـ 3 افيهات".