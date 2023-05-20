محافظ الجيزة يتابع أعمال تأهيل مطالع ومنازل ومحيط الطريق الدائرى بصفط اللبن وكعابيش

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التأهيل الجارية لمطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق مناطق صفط اللبن وكعابيش وطرق الخدمة المحيطة به، وذلك ضمن مخطط المحافظة لتوفير السيولة المرورية اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية المحيطة بالتحويلات الخاصة بأعمال صيانة منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتفادى التكدسات المرورية خلال أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائرى وإنشاء المحاور الرابطة بين قوسيه الجنوبى والشمالي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.



وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين بسرعة تنفيذ المخططات المرورية لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع الطريق الدائرى ومحور صفط اللبن على أن يتم توفير أقصى مساحة ممكنة لحركة المركبات المارة بتلك المنطقة ومشددا على منع أى إشغالات قد تعيق حركة المرور بمختلف الإتجاهات، على أن يتم رفع كفاءة الحركة بالشوارع المحيطة بالأعمال بنطاق بولاق الدكرور وكرداسة لتوفير بدائل لتخفيف الضغوط لسرعة الإنتهاء من الأعمال.



كما أكد راشد على رئيس جهاز السرفيس بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المواقف المقامة أعلى أعمال تغطية ترعة المريوطية وتقاطعها مع الطريق الدائرى والمعدة لإستيعاب كافة سيارات السرفيس بمنطقة " وصلة المريوطية " أعلى الطريق الدائرى وأسفله.



وبنطاق كعابيش، عاين محافظ الجيزة أعمال تنفيذ نزلة الطريق الدائرى للقادم من مناطق الرماية بإتجاه صفط اللبن حيث أكد راشد على الجهات المعنية بالتنسيق وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة من حيث الإلتزام بالمعايير الهندسية وتوفير عوامل الأمان.



كما كلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس حى الهرم برفع كفاءة النظافة بنفق الترابيع وتعيين دوريات نظافة على مدار الــ 24 ساعة وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى للتأكد من إلتزامها بأعمال الجمع ونقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة ومعاقبة المخالفين.



ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد واللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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