الأعلى للجامعات: إعادة النظر في ضوابط اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على توصية المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بشأن تقرير اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الجداول المعيارية، والضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

قدم المجلس الشكر لجامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ المجلس الدكتور وليد أنور بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.