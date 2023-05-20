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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الغباري: عودة سوريا لمقعدها إنجاز خلال القمة العربية

صدى البلد

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أكبر إنجاز فى القمة العربية أن سوريا تعود لمقعدها دولة عربية كاملة العضوية بعد مجهود تم من مصر في المصالحة العربية السورية".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"مصر تعمل على إعادة سوريا من سنين، والقمة أكبر إنجاز فيها أن سوريا تعود لمقعدها دولة عربية كاملة العضوية بعد مجهود تم من مصر في المصالحة السعودية السورية، ومنتظر تكون الخطوة القادمة انخفاض العناصر المسلحة في سوريا ويخف الدعم عنها وتعود الدولة لقوتها".

وأشار إلي أن الصراع الأساسي في المنطقة الصراع العربي الإسرائيلي، ومصر وسوريا كانتا متلازمتين في هذا الصراع، موضحا أن ابتعاد سوريا زاد الخطر علينا بشكل كبير، مؤكدا أن مصر كانت دائمة تسعى إلى أن سوريا تعود كدولة وتكون موجودة في توازن القوى".

 

أكاديمية ناصر العسكرية أكاديمية ناصر محمد الغباري سوريا القمة العربية

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