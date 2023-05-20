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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا حدث في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية اليوم ؟

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية العملية

أدى صباح اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي فى كافة التخصصات والبرامج  للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وأجريت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:


-  عدد (690) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد  (129025) طالب وطالبة.
-  عدد (30) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي – لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد(1819) طالب وطالبة.

وفي هذا الاطار، أشاد ممثلي سوق العمل المشاركين في أعمال التقييم النهائي بكافة النوعيات بالمستوي الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي على أدلة  أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد علي المستوي المتميز لدي الطلاب.

كما قام الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، يرافقه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتفقد لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً) رقم (219) والتي أدى بها عدد (25) طالب من دارسى برنامج فني تركيبات كهربية المطور على منهجية الجدارات الفنية، وتم الاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل.

كما تم تفقد أداء طالبات لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، وعددهم (16) طالبة لاختبار مادة الحاسب الآلي في المعمل الخاص، وقد تم ملاحظة وجود بعض السلبيات التي تم التنبيه علي تلافيها، وتحويل المتسببين فيها إلى الشئون القانونية للتحقيق.  

كما تواصل الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مع غرفة العمليات المركزية للتنبيه على كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية، والتأكيد على توافر كافة الأجهزة والمعدات والخامات والأدوات اللازمة لأداء الامتحانات العملية، وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه لجان سير الامتحان.

وقد قامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات بمتابعة عدد (١١) لجنة سير هى: لجنة شنبارة الميمونة الثانوية الفنية التجارية المشتركة (محافظة الشرقية)، ولجنة الشهيد صلاح ابراهيم النجار التجارية المشتركة بأبو صوير (محافظة الاسماعيلية)، ولجنة المنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة (محافظة المنيا)، ولجنة مدرسة طهطا التجارية بنات (محافظة سوهاج)، ولجنة مجمع البطاخ الابتدائية (محافظة سوهاج)، ولجنة قصر العينى المتقدمة التجارية (محافظة القاهرة)، ولجنة الزيتون الفنية المتقدمة التجارية (محافظة القاهرة)، ولجنة مدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية (محافظة الشرقية)، ولجنة الواحات البحرية الثانوية الزراعية (محافظة الجيزة)، ولجنة سان ستيفانو الثانوية الفندقية (محافظة القاهرة)، ولجنة العباسية الثانوية الفندقية (محافظة القاهرة)، ولجنة طلعت حرب الثانوية الفندقية طلاب شعبة خدمة الوجبات السريعة بمدرسة عابدين التجارية.

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