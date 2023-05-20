لايبزيج يقدم هدية ثمينة لبروسيا دورتموند ويكتسح بايرن ميونخ بثلاثية بالدوري الألماني

اكتسح فريق لايبزيج نظيره بايرن ميونخ، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الألماني.

تقدم سيرجي جنابري بالهدف الأول في اللقاء لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 25، بينما جاءت ثلاثية عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 64، ثم كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: سومير

الدفاع: دي ليخت، بافارد، جواو كانسيلو، نصير مزراوي

الوسط: كيميتش، جوريتزكا، جمال موسيالا

الهجوم: جنابري، مولر، كومان

وبهذه النتيجة، قدم فريق لايبزيج هدية ثمينة لنظيره بروسيا دورتموند بعدما عطل بايرن ميونخ لصالحه، حيث في حالة فوز بروسيا دورتموند في مباراة الغد يتصدر جدول الترتيب، ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف بروسيا دورتموند، بينما يأتي فريق لايبزيج في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.