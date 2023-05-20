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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. وفاة ربة منزل غرقا بقرية مشلة بكفر الزيات

اسعاف
اسعاف

شهدت قرية مشلة بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع ربة منزل غرقا أثناء غسيل البطاطين بعد أن اختل توازنها وسقطت في المياه ولفظت أنفاسها الأخيرة وجري انتشال الجثة بمساعدة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري.

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كما باشرت  قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

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 كشفت  التحريات والمعاينة الأولية، مصرع ربة منزل، تدعي حسناء عبد الجواد، وتبلغ من العمر  25 عاما، مقيمة بقرية مشلة، غرقا داخل مياه نهر النيل فرع رشيد، بعد أن جرفها التيار، أثناء غسيل البطاطين الخاصة بها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

اختل توازنها الإنقاذ النهرى البحث الجنائي التحريات اختل توازنه البطاطين النيابة العامة بمحافظة الغربية

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