قدم على منح للدراسة المتخصصة بمجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024.. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

واوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو2023 على

[email protected]



وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.