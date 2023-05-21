صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن هناك فرقًا بين الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية مشيرًا إلى أن الرعاية الاجتماعية تهدف إلى الحفاظ على الأسرة في وضعها الاجتماعي بينما الحماية الاجتماعية تهدف لنقل الأسر من أوضاع اجتماعية وثقافية واقتصادية إلى أوضاع أفضل حيث تشمل الكثير من الابعاد ولسنوات طويلة كانت تستهدف الدولة المصرية برامج الرعاية الاجتماعية من خلال المعاشات الثابتة التي كانت تُقدم دون النظر لأفراد الاسرة عكس برامج الحماية الاجتماعية التي كان تخصص برنامج محدد لكل أسرة.

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إلى أنه تم الاجتماع في جنيف عام 2012 وتم الاتفاق علي توسيع مصطلح الرعاية الاجتماعية ليشمل جميع الفئات العاملة مؤكدًا أن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان يؤكد أن التضامن الاجتماعي حق لكل مواطن ومن هنا تركزت الحماية الاجتماعية علي ثلاث نقاط أساسيين «التعليم، الصحة، تحسين مستوى معيشة الفقراء المرأة والطفل والمعاق والمسن ثم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغذاء الآمن».

تكافل وكرامة

وتابع الدكتور صلاح هاشم، أن الدولة المصرية بدأت في 2015 في إطلاق أكبر شبكة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط كـ برامج «تكافل وكرامة» وبالتالي فبرامج الحماية الاجتماعية موجهة ليستفيد منها جميع طبقات المجتمع بشكل عام.