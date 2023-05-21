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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

صدى البلد

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل من جديد عبر تغريدة على تويتر، ودعا العالم للترقب للأعنف وإمكانية حدوث أنشطة زلزالية عالية المخاطر وتعد مرتبطة بحركة الكواكب التي تنشأ مع الأرض وذلك اليوم الأحد (21 مايو) وربما أقوى في حدود 22 مايو وحذر من ذلك من خلال مقطع فيديو لتوقعاته وذلك على حساب هيئة "SSGEOS"  الجيولوجية التي يتبعها .

وقال عبر تغرّيده له على تويتر: “نحن في وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي”، وتزامنت تحذيراته مع زلزال بقوّة 7.1 درجة ضرب أمس المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة رُصِد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا

وتسببت تلك التحذيرات في حالة من الهلع حول العالم، بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل.

عالم الزلازل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس مقطع فيديو

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