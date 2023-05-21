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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

‏قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في كل القمم العربية.

 

وتابع كرم جبر خلال لقائه في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الطرف العربي يطرح رؤيته من خلال القمة العربية عن طريق مبادرات مستمرة لعملية السلام ومبادرات لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، ولم يتغير الموقف العربي على مدار 32 قمة عربية بما فيهم قمة جدة.

 

القضية الفلسطينية

 

وأضاف أن التوافق الفلسطيني بين فتح وحماس يمثل 50% من حل القضية الفلسطينية، أما عن إسرائيل فهي تريد القضية الفلسطينية في ثلاجة الموتى طوال الوقت ولابد أن يكون هناك موقف عربي شديد تجاه الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر دفعت ثمن كبير جدا من اجل القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية كرم جبر عمرو خيل فتح حماس

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