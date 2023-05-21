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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أخيه المتغيب منذ عام 2016

متغيب منذ عام 2016
متغيب منذ عام 2016

أرسل القارئ أحمد عبد الله يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أخيه المتغيب.

وقال في استغاثته أخي سعد عبد الله عبد الجليل على من ذوي الاحتياجات الخاصة 27 عاما تغيب يوم 22 نوفمبر عام 2016 من دير أبو المكارم  ديرمواس محافظة المنيا و كان عمره وقت ذلك  20 عاما برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01140718386.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثته أحمد عبد الله أبو المكارم الإحتياجات الخاصة القارئ القيادة السياسي المعنية تعرف عليه ذوي الاحتياجات ذوى الاحتياجات الخاص

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