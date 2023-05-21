رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية

‏قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن يوم انعقاد القمة العربية الـ32 كان هناك اتفاق للتهدئة في السودان والاتفاق على مبادرات إنسانية، في نفس اليوم حدثت مواجهة بين الطرفين يوم الجمعة، إذا اتفاقات التهدئة ليست كافية لأنها تتم خرقها قبل تنفيذها.

وتابع كرم جبر خلال لقائه في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خيل"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن اتفاق جدة اقتصر على الجانب الإنساني والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وتأمين المدنيين والسماح لهم بممرات أمنة، لكن إلى متى تكون المبادرات مجرد ممرات آمنة للمواطنين وهدنة إنسانية فقط.

أعمق من مشكلة سوريا



‏وأضاف أن مشكلة السودان أعمق من مشكلة سوريا لأنها بين جيش واحد ويستخدموا بيانات وكأنهم أعداء، متابعا أن الحل هو أن يرفع الجميع يده عن السودان، متوقعا أن مشكلة السودان مرشحة للاستمرار إلى سنوات قادمة، والأمر يحتاج إلى مبادرة جريئة تبدأ بإسكات صوت البنادق.