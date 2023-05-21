نائب: قطاع الكهرباء يقوم بجهود وخطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن وزير الكهرباء يقوم بجهود وخطوات كبيرة، لإنشاء بنية تحتية غير مسبوقة لمصر، وهو ما يظهر من دعم الرئيس السيسي.

وقال محمود القط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن شركة "سكاتك" النرويجية من أكبر الشركات بالعالم التى تعمل بالطاقة المتجددة.

مجال الطاقة المتجددة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن “شركة سكاتك” لها مشروعات في الهيدروحين الأخضر وعدد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة المتجددة.