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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: قطاع الكهرباء يقوم بجهود وخطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة

محمود القط عضو مجلس
محمود القط عضو مجلس الشيوخ

أكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن وزير الكهرباء يقوم بجهود وخطوات كبيرة،  لإنشاء بنية تحتية غير مسبوقة لمصر، وهو ما يظهر من دعم الرئيس السيسي.

 

وقال محمود القط، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، ورئيس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن شركة "سكاتك"  النرويجية من أكبر الشركات بالعالم التى تعمل بالطاقة المتجددة.

 

مجال الطاقة المتجددة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن “شركة سكاتك” لها مشروعات في الهيدروحين الأخضر وعدد من المشروعات الأخرى في مجال الطاقة المتجددة.

الرئيس السيسي الطاقة المتجددة دعم الرئيس السيسي مجال الطاقة المتجددة شركة سكاتك

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