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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تستقبل جامعة طنطا، اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  و13 من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

وسيتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك “شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري”.

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وقال الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، إن هذا يأتى بمشاركة جامعات  طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الأهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.

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