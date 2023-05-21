جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري

تستقبل جامعة طنطا، اليوم الأحد، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و13 من رؤساء الجامعات التي تقع في نطاق إقليم الدلتا.

وسيتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك “شركاء تحالف إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري”.

وقال الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، إن هذا يأتى بمشاركة جامعات طنطا والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمياط من الجامعات الحكومية، والمنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنوفية الأهلية من الجامعات الأهلية، وسمنود التكنولوجية والدلتا التكنولوجية من الجامعات التكنولوجية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحورس والسلام من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بالإقليم.