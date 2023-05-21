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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الفيضانات تبتلع المنازل وتسبب انهيارات أرضية بإيطاليا

فيضانات إيطاليا
فيضانات إيطاليا

قال مسؤولون إيطاليون، إن أكثر من 36 ألف شخص أجبروا الآن على ترك منازلهم بسبب الفيضانات في شمال شرق إيطاليا ، حيث ابتلع ارتفاع منسوب المياه المزيد من المنازل وعزلت الانهيارات الأرضية القرى الصغيرة، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

 

تسببت الأمطار الغزيرة العنيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقتل 14 شخصًا ، وتحويل الشوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار.

ومع سقوط المزيد من الأمطار ، مددت السلطات  حالة التأهب للطقس الأحمر حتى اليوم الأحد.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم السبت، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرًا للتعامل مع حالة الطوارئ.

وقالت للصحفيين "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدًا عن إيطاليا في مثل هذه اللحظة المعقدة" .

وشكرت 5000 شخص - من عمال الإنقاذ إلى المتطوعين - الذين تم حشدهم لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

كما شكرت زملائها من قادة مجموعة السبع على عروضهم الخاصة بالمساعدة.

ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضررا اليوم الأحد.

أمرت السلطات في رافينا يوم السبت بالإخلاء الفوري للمزيد من القرى الصغيرة المعرضة للخطر.

قالت خدمة الإطفاء إن طائرة هليكوبتر كانت تحاول إعادة التيار الكهربائي تحطمت يوم السبت بالقرب من لوجو ، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

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سقطت كمية من الأمطار تسقط عادة في ستة أشهر في 36 ساعة في منطقة إميليا رومانيا ، ووصفت الفيضانات بأنها أسوأ ما شهدته البلاد منذ قرن.

وتسببت الفيضانات فى حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية وألحقت أضرارا أو أغلقت أكثر من 500 طريق فى المنطقة.

قال رئيس بلدية بولونيا ماتيو ليبور يوم السبت إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق "شهورًا ، وفي بعض الأماكن ربما سنوات".

 

https://youtube.com/shorts/rkIbZ4f6gB4?feature=share

 

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