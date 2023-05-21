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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم علي يد شقيقين بعين شمس

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي مجرم مصرعه اثر مشاجرة مع شقيقين بعين شمس بسبب خلافات مالية بينهم.

 وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم ،  تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص تبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخص وشقيقه مقيمان بدائرة السلام أول بالقاهرة ، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام أول العثور على جثة خلافات مالية عين شمس مباحث القاهرة مشاجرة

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