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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن إياب الوداد

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد

أطاح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظيره الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا فى نصف نهائي المسابقة القارية.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرّر الناس الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ 16 في تاريخه بعد الإطاحة بنظيره الترجي التونسي ليواجه نظيره الوداد المغربي خلال شهر يونيو القادم. 

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

فيما يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم. 

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بطاقات لاعبى النادى الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 

 يُواجه إثنين من لاعبي النادي الأهلي شبح الغياب في مباراة الإياب امام الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم حال الحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب فى القاهرة وهما:  
حمدي فتحي إنذارين ومروان عطيه إنذارين
فيما يمتلك كل من محمود كهربا وحسين الشحات وياسر ابراهيم والتونسي على معلول إنذار وحيد. 

دوري ابطال افريقيا الأهلى الترجي الوداد المغربي حمدي فتحي كهربا

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