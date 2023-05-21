نهاية الدوري وورطة القيد.. أزمة جديدة بعد وصول الأهلي لنهائي دوري الأبطال

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب أزمة حقيقية بعد تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أطاح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظيره الترجي التونسي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا فى نصف نهائي المسابقة القارية.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرر الناس الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وال 16 في تاريخه بعد الإطاحة بنظيره الترجي التونسي ليواجه نظيره الوداد المغربي خلال شهر يونيو القادم.

الأهلي يتسبب فى أزمة قيد وتأخر نهاية الدوري

وتكمن الأزمة التى تمر بها رابطة الأندية المحترفة بصعود النادى الأهلي الي نهائي دورى أبطال أفريقيا لملاقاة نظيره الوداد البيضاوي المغربي لن ينتهى الدورى المصري أو بطولة كأس مصر قبل 15 يوليو القادم.

كما شملت الأزمة أمام رابطة الأندية المحترفة في عدم التمكن من فتح باب القيد للموسم الجديد في الميركاتو الصيفي لكون ذلك سوف يتسبب في أزمات عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم.

وكان اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أكد أنه من الوارد تأخر مباريات النادي الأهلي عن منتصف يوليو القادم بأيام قليلة في الدوري، خصوصا مع وصوله لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في المؤجلات هو خوض الفريق الأحمر لمونديال الأندية الأخير.

وقال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة في تصريحات عبر تصريحات تليفريونية: "الرابطة كانت تريد إنهاء الدوري في منتصف يوليو، ولكن من الوارد أن ينهي الأهلي مبارياته في الدوري بعد منتصف شهر يوليو بأيام قليلة، والوارد أن يمتد الدوري إلى يوم 20 يوليو بسبب مباريات الأهلي".