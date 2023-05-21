مصر تشارك في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين 2023

تشارك مصر في منافسات الريشة الطائرة بالألعاب العالمية الصيفية ال16للأولمبياد الخاص والتي تقام بداية من يوم 17 يونيو وحتى 25 يونيو بالعاصمة الألمانية برلين ، ضمن مشاركة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة ، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية من بينهم الريشة الطائرة.

حيث يشارك في رياضة الريشة الطائرة 38 لاعبا ولاعبة وشريكا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبارة عن 16 لاعبا و13 لاعبة بالإضافة 5 لاعبين و4 لاعبات من غير المعاقين ، يمثلون 15 دولة من المنطقة.

ويقدر عدد اللاعبين المشاركين في الريشة الطائرة بالألعاب العالمية من مختلف دول العالم 154 لاعباً بالإضافة الى 66 شريكا موحدا، وتجرى مسابقات الريشة الطائرة على أرض ميسي برلين في قاعة مساحتها 3.2 .



و يمثل مصر فيها اللاعبان عبدالرحمن عبدالمجيد وخالد عبدالحميد بالإضافة الى د. مصطفي شوقي المدير الفني وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة .

ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له ، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج و البوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمرى الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.



وكانت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات قد كشفت عقب غلق باب التسجيل للعالمية الصيفية عن حصة كل دولة من دول المنطقة ال20 وفى كل رياضة من الرياضات التي سوف تشارك فيها وعدد اللاعبين لكل رياضة .

وتشارك في الريشة الطائرة الموحدة كلا من السعودية بلاعبة ولاعبة شريكه من غير المعاقين ، الكويت لاعب ولاعبة لاعب ولاعبة شريكين من غير المعاقين، وتشارك الإمارات تشارك بأربع لاعبين عبارة عن لاعب ولاعبه، بالإضافة الى لاعب ولاعبة شريكين من غير المعاقين ، والبحرين بلاعب ولاعب شريك من غير المعاقين ،وعمان بلاعب ولاعب شريك من غير المعاقين ، وفلسطين لاعب ولاعبة بالإضافة الى لاعب ولاعبه شريكين من غير المعاقين ، وإيران لاعب ولاعبة بالإضافة الى لاعب ولاعبة شريك من غير المعاقين ، بينما تشارك لبنان بلاعبين ،و الاردن بلاعبتين، وليبيا بلاعبين ،و المغرب بلاعبين ،وسوريا بلاعبتين، والجزائر بلاعبين ، والعراق بلاعبين ، ومصر بلاعبين .



وصرح د. عماد محى الدين بأن لاعبي الأولمبياد الخاص يسطعون من خلال هذه الرياضة، إظهار ما يتميزون به من توافق عضلي عصبي بين حركة العين و اليد، إضافة إلى اللياقة البدنية و قوة التحمل، و كذلك الوعي في التحرك وأخذ المراكز المناسبة. يتعين على اللاعبين في هذه الرياضة أيضا مواجهة التحديات المتمثلة في سرعة رد الفعل و التحرك، و قوة التحمل.



ويشير الفولى فبالإضافة إلى ما يوفره الأولمبياد الخاص من مسابقات الزوجي و الفردي في هذه الرياضة، تتوافر أيضا مسابقة المهارات الفردية، و التي تسمح للاعبين بالتدريب و التسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المباريات و تتضمن المهارات الفردية لهذه الرياضة ضربات الإرسال، و التمرير.



والريشة الطائرة تم إدخالها كرياضة في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى أثناء الألعاب العالمية الصيفية 1995 التي أقيمت في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وتسابق 47 لاعب في مسابقات هذه الرياضة لفرق الزوجي، و 70 لاعب في مسابقات فرق الزوجي المختلط، و 9 لاعبين في مسابقات الفردي، و 5 لاعبين في مسابقات المهارات الفردية، وذلك في إطار الألعاب العالمية الصيفية 1999.



ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص المتسابقين في هذه الرياضة حاليا 4288 لاعب، يمثلون 45 برنامج أولمبياد خاص حول العالم.، وكانت كرة الريشة الطائرة من الرياضات غير المدرجة ضمن رياضات المنطقة ولكن المنطقة شاركت في الألعاب العالمية إيرلندا 2003 بعدد 3 لاعبين من لبنان والمغرب.