36 حزبا تتنافس في الانتخابات العامة باليونان.. فيديو

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية باليونان، فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وأضاف "بركات"، أنه من المقرر أن يتوجه نحو 9.8 مليون ناخب، إلى 22 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي سوف تحدد يحكم البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار إلى أن هناك 36 حزبًا تتنافس في الانتخابات، أقواها هو حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، تحت قيادة رئيس الوزراء الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي حكم البلاد بالسنوات الأربع الماضية، ويتنافس معه زعيم المعارضة ممثل حزب سيريزا اليساري أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء السابق، والذي حكم البلاد منذ عام 2015 حتى 2019، وهناك منافسة كبيرة بينهما.

ولفت إلى أن رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ستكلف الحزب الفائز اليوم بتشكيل الحكومة، موضحًا أن فرص أحزاب المعارضة في الفوز بسيطة، ولكن يجب الوصول لائتلاف بين عدة أحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونوه بأن الوعود الانتخابية تركز على الجانب الاقتصادي حتى الآن.