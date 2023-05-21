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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوفد بالحوار الوطني: نؤيد القائمة النسبية المشروطة بانتخابات المحليات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب الوفد، في الحوار الوطني، إنه لاشك أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول.

وأضاف، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه. 

وأكد على التشاركية الشعبية، مضيفا: ان حزب الوفد الذي يمثله يرى في إطار القانون الجديد، إنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25٪، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتي يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة ان يختار عدد من الألوان المدرجة.

وأوضح، أن ذلك يتيح تمثيل شعبي ملائم من خلال المتطلبات التي حددها الدستورية ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.

القائمة النسبية المفتوحة الدكتور حسين منصور المحليات انتخابات المحليات حزب الوفد

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