إزالة بناء مخالف على أرض زراعية جنوب الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جنوب الاقصر برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية داخل نطاق المدينة.



وأسفرت الحملة التي تمت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمدينة الطود في إزالة أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن إقامة وبناء أسوار بالطوب الابيض ومونة الأسمنت علي مساحة ١٠٥٠ متر على الأراضي الزراعية، وتمت الإزالة بمعدات الحمله الميكانيكية بالمركز، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص