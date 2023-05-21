العدل: هناك صورة سلبية عن الأحزاب السياسية في الشارع المصري يجب تغييرها

قال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل،: "هناك صورة سلبية عن الأحزاب السياسية في الشارع المصري مما يلقي مسؤولية مشتركة على كاهل الأحزاب بتغيير تلك الصورة السلبية، ومسؤولية على السلطات الثلاث بحرية التنظيم داخل المجتمع".

وأضاف عبدالمنعم إمام خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد: "دفعنا ثمنا كبيرا على مدار 80 عاما بسبب التضييق على الأحزاب السياسية، إذ من كان له رأي مختلف يلجأ إلى التنظيمات غير الشرعية والتيارات المتطرفة لأجل إبداء الرأي، فيصبح فريسة في يد الجماعات الدينية المتطرفة".

وأكد رئيس حزب العدل، "نحن أمام تحد حقيقي، هل نريد تأسيس مشهد جديد أم نترك الوضع كما هو عليه ونترك باباً لهذه التيارات للرجوع وهذا وارد الحدوث طالما هناك تضييق على الأحزاب السياسية".

