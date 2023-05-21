قواتنا موجودة.. تصريحات جديدة من زيلينسكي بشأن الوضع في باخموت

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيطرة روسيا على باخموت بالكامل، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية ما زالت موجودة في المدينة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن باخموت لم يتم السيطرة عليها من قبل روسيا وأن القوات الأوكرانية لا تزال في المدينة، لكنه لا يستطيع إعطاء معلومات واضحة.

وأضاف: "نحن نحارب بفضل شجاعة شعبنا ومحاربينا. ولا أستطيع أن أشارككم الأمور التكتيكية لجيشنا".

وأشار إلى أن السلام لن يحل إلا بعد إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أنه من المهم أن "نتحد معًا" لإشراك الجميع في صيغة السلام.

ولفت إلى أنه لا يوجد دليل على أن البرازيل والصين والهند ترسل أسلحة إلى روسيا، موضحًا أنه التقى بجميع قادة مجموعة السبع تقريبًا، لكن كان هناك سبب محدد لعدم الاجتماع مع الرئيس البرازيلي.

وبشأن الموافقة على إرسال طائرات إف-16، أكد زيلينسكي أن قواته لن تستخدم هذه المقاتلات ال طائرات إف ـ 16 لن تهاجم الأراضي الروسية، معلنًا عن حصوله على أسلحة "عالية الجودة" من الجميع في قمة مجموعة السبع.