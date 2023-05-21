عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قواتنا موجودة.. تصريحات جديدة من زيلينسكي بشأن الوضع في باخموت

زيلينسكي
زيلينسكي

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيطرة روسيا على باخموت بالكامل، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية ما زالت موجودة في المدينة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أن باخموت لم يتم السيطرة عليها من قبل روسيا وأن القوات الأوكرانية لا تزال في المدينة، لكنه لا يستطيع إعطاء معلومات واضحة.

وأضاف: "نحن نحارب بفضل شجاعة شعبنا ومحاربينا. ولا أستطيع أن أشارككم الأمور التكتيكية لجيشنا".

وأشار إلى أن السلام لن يحل إلا بعد إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أنه من المهم أن "نتحد معًا" لإشراك الجميع في صيغة السلام.

ولفت إلى أنه لا يوجد دليل على أن البرازيل والصين والهند ترسل أسلحة إلى روسيا، موضحًا أنه التقى بجميع قادة مجموعة السبع تقريبًا، لكن كان هناك سبب محدد لعدم الاجتماع مع الرئيس البرازيلي.

وبشأن الموافقة على إرسال طائرات إف-16، أكد زيلينسكي أن قواته لن تستخدم هذه المقاتلات ال طائرات إف ـ 16 لن تهاجم الأراضي الروسية، معلنًا عن حصوله على أسلحة "عالية الجودة" من الجميع في قمة مجموعة السبع.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باخموت القوات الأوكرانية زيلينسكي الأراضي الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

عرض دعائي .. روسيا ترد على مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ