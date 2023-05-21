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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يتقدم بطلب مناقشة عامة حول إعداد خريطة توزيع الأطباء والصيادلة بمصر

أيمن أبو العلا،رئيس
أيمن أبو العلا،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

تقدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول  سياسة الحكومة في إعداد خريطة توزيع الأطباء والصيادلة في مصر.

وقال أبو العلا في طلبه : رغم زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مازال هناك عجزا في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة، في بعض المناطق  وفقا للشكاوى المستمرة في بعض المناطق من وجود عجز  واضح في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة.

وأضاف أبو العلا : يأتى في مقدمة أسباب ذلك العجز، هو سوء عملية التوزيع، حيث تشهد بعض المناطق عجزا شديدا، في حين تعانى مناطق أخرى من زيادة أو كثافة الأطباء لاسيما أطباء الأسنان والصيادلة.

وتابع : ذلك التباين في المناطق وبعصها البعض، يكشف عن وجود خلل في توزيع الأطباء الجدد، مما تسبب في ظهور عجز في بعض المستشفيات وفي نفس الوقت توجد كثافة عددية بمناطق أخرى.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب : الفترة الحالية التى تواجه فيها البلاد تحدى هجرة الأطباء للعمل بالخارج، يتطلب منا الاهتمام بخربطة توزيع الأطباء بمختلف تخصصاتهم، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية في هذا القطاع الهام، نظرا لأن عدم ضبط وتنظيم خربطة التوزيع، أو حدوث تدخل ومجاملات في تعديلها، يتسبب بدوره في خلل كبير بالمنظومة الصحية، نحن في غنى عنه.

ورأى أبو العلا  أن إعداد خريطة واضحة تعمل بشكل اليكترونى أو مميكن في توزيع الأطباء، سيكون له أثر كبير في تحقيق عدالة توزيع الأطباء والمساعدة في علاج سد العجز في الأطباء والصيادلة.

طلب مناقشة عامة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الحكومة الأطباء

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