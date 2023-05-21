تيسير مطر: نحتاج لأحزاب فاعلة.. ويجب وضع «التحالفات» بعين الاعتبار في القانون

قال تيسير مطر، رئيس حزب “إرادة جيل” وأمين تحالف الاحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا سياسيا، إن الدستور أكد التعددية الحزبية، وبالتالي عملية الدمج تحتاج رؤى عديدة، والأمر يتطلب وضع التحالفات بعين الاعتبار.

وأضاف “مطر”، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أنه يجب التوسع في اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين التمويل والدعم، فالتمويل يتطلب المتابعة، أما الدعم فهو قادم من الدولة وهو أمر طبيعي، ويجب أن يكون الدعم مقابل عدد النواب في كل حزب.

وأكد حرية الرأي وتواجد الأحزاب في الشارع، وتابع: "بنعمل اللي إحنا عاوزينه في الشارع طالما في إطار القانون والدستور".

وشدد على أن مصر دولة كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لديها أحزاب بهذا الحجم، بل وأكثر، ولكن نحتاج لأحزاب فاعلة.