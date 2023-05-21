أيمن عويان : نحتاج لتشريع جديد للأحزاب السياسية بديلا للقانون الحالي

قال أيمن عويان عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي؛ إن الحوار الوطني يعتبر في تاريخ مصر قبس من نور في بحر الظلمات؛ مشيرا إلى أن الحركة المدنية المكونة من الأحزاب السياسيه المعارضة هي مع النظام وليست ضده ولكن أهميتها تكمن في تقديم العون للنظام واطروحات بديلة.

أضاف خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن جميع المحاور تعود بالنفع على الدولة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ونحن في احتياج لتشريع جديد للأحزاب السياسية بديلا عن قانون الأحزاب الحالي رقم 40 لسنه 77 والذي لا يتوافق مع الفترة الحالية لمصر.

وتابع أن لابد من إصدار القانون البديل لقانون الأحزاب مع تفعيله وإلا سيكون إصداره بدون تطبيقه على أرض الواقع دون فائدة ؛ مشيرا إلى أهمية وجود دعم للأحزاب حتى تستمر.