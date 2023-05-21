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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة مسن مقيم في الشارع فاقد النطق

مسن مقيم في الشارع
مسن مقيم في الشارع

أرسل القارئ طلال مجدي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة مسن مقيم في الشارع.

وقال في استغاثته هذا الراجل المسن  لا يستطيع الكلام  ومتواجد في منطقة الاردنية في العاشر من رمضان برجاء من يتعرف عليه أو يعرف أي أحد من أهله هو موجود بميدان الأردنية بالعاشر من رمضان.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثته الاردنية العاشر من رمض المتابعة المستمرة حل مشاكل المواطنين موقع صدى البلد الإخباري

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