طارق عبد العزيز: معظم المفكرين لا يستطيعون حصر الـ115 حزبا في مصر

قال طارق عبد العزيز، عضو اللجنة التشريعة بمجلس الشيوخ ممثلا عن حزب الوفد، إن قانون الأحزاب الحالي رقم 40 لسنة 77 ليس له رؤية خاصة بالمشروعات الحالية التي يقدمها حزب الوفد حاليا أو جميع الأحزاب، مشيرا إلى أن حزب الوفد أجرى دراسة لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون، أثبتت أن أهم التحديات التي تواجه الأحزاب هي هذا القانون.

وأضاف طارق عبد العزيز، خلال جلسة الحوار الوطني، أن معظم المفكرين وأصحاب الرأي لا يستطيعون حصر الـ115 حزبا الموجودة في مصر، سواء أسمائها أو توجهاتها.

ونوه إلى أن رؤية حزب الوفد تتمحور حول ضرورة التعديل لقانون الأحزاب وشروط تأسيس الحزب وضرورة إعطاء مهلة جيدة للأحزاب حتى تحقق الاستحقاق الانتخابي القادم، بالإضافة إلى ضرورة صياغة النصوص التي تتيح الاندماج للأحزاب وفق الأيدلوجيات والمبادئ.