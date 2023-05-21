عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق عبد العزيز: معظم المفكرين لا يستطيعون حصر الـ115 حزبا في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال طارق عبد العزيز، عضو اللجنة التشريعة بمجلس الشيوخ ممثلا عن حزب الوفد، إن قانون الأحزاب الحالي رقم 40 لسنة 77 ليس له رؤية خاصة بالمشروعات الحالية التي يقدمها  حزب الوفد حاليا أو جميع الأحزاب، مشيرا إلى أن حزب الوفد أجرى دراسة لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون، أثبتت أن أهم التحديات التي تواجه الأحزاب هي هذا القانون.

وأضاف طارق عبد العزيز، خلال جلسة الحوار الوطني، أن معظم المفكرين وأصحاب الرأي لا يستطيعون حصر الـ115 حزبا الموجودة في مصر، سواء أسمائها أو توجهاتها. 

ونوه إلى أن رؤية حزب الوفد تتمحور حول ضرورة التعديل لقانون الأحزاب وشروط تأسيس الحزب وضرورة إعطاء مهلة جيدة للأحزاب حتى تحقق الاستحقاق الانتخابي القادم، بالإضافة إلى ضرورة صياغة النصوص التي تتيح الاندماج للأحزاب وفق الأيدلوجيات والمبادئ.

الحوار الوطن التحديات الاستحقاق الانتخابي الأثر التشريعي حوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

للتخلص منه.. بيان عاجل من رئيس الشيشان بشأن محاولات اغتياله

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد| أخبار تهمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

ننشر اول صور لتشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ