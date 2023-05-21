تموين الدقهلية توجه رسالة تحذير لموردي القمح لغير الجهات المعتمدة.. فيديو

أكد السيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير سعر عادل للمزارع، مشيرا إلى أنه تم نضاعفة سعر توريد القنح، بعد أن كان السعر العام الماضي 850 جنيه وهذا العام 1500 جنيه.

وقال السيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"،عبر "الفضائية المصرية"، إن الدولة وضعت محاذير على إستخدام القمح، في غير الجهات المخصصة لذلك، مؤكدا أن التوريد فقط لهيئة السلع التموينية.

مديرية التموين بالدقهلية

وتابع مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن كل من يستخدم القمح في غير جهاته الصحيحة يعرض نفسة للمسائلة القانونية.