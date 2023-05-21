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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص وأفضل الموبايلات في 2023 .. بأسعار لن تصدقها

أرخص وأفضل الموبايلات
أرخص وأفضل الموبايلات في 2023..بأسعار لن تصدقها

 معركة شرسة للحصول على أفضل الهواتف الرخيصة ، ومن تختاره يعتمد على المبلغ الذي تريد دفعه مقابل هاتفك. لذلك سنقدم أرخص وأفضل هذه الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

 

هاتف سامسونج Galaxy A54

 

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بمميزات خارقة فمثلا الكاميرا الرئيسية الآن هي نفسها 50 ميجابيكسل التي تستخدمها سامسونج في هاتف Galaxy S23 الأغلى ثمناً ، وهذا يساعد Galaxy A54 أن يتفوق على هاتف Google Pixel 6a الرائع خاصة في الإضاءة المنخفضة.

يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54  ،  مع شاشة نوعSuper AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster.   

وتبلغ قياسات هاتف سامسونج Galaxy A54 حوالي 158.2x76.7x8.2 ملم ويزن حوال 202 جرام.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بواسطة معالج الشركة  Exynos 1380 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A54 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.


يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرا تصوير ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.  توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يتراوح سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 في مصر 16849 إلى 18999 جنيه مصري


هاتف Google Pixel 7a

 

يتضمن أفضل ميزة على الإطلاق في هاتف Google Pixel 7a هي الكاميرات المحسّنة ، وتحديداً الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف ، ومستشعر أكبر من Pixel 6a ، لذلك يزدهر Pixel 7a في إعدادات الإضاءة المنخفضة.

يعد هذا الهاتف هو أفضل هاتف للفئة المتوسطة حيث يجمع بين مواصفات هواتف الفلاجشيب مع سعر مناسب، يمكن أن يكون Pixel 7a خيارًا رائعًا في  الفئة المتوسطة ، خاصة في أسواق تهيمن عليها سامسونج و آبل.  يجلب الهاتف الذكي بشكل أساسي نفس تصميم الإصدار الرئيسي Pixel 7 ، الذي يتميز بوحدة كاميرا تشبه الشريط مع غطاء من الألومنيوم غير اللامع.  الشاشة مسطحة والحواف ملحوظة ولكنها على الأقل من جميع الجوانب.

 يحتفظ الهاتف الذكي بشاشة Pixel 6a صغيرة الحجم بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED بجودة عرض FHD +  ، لكن Google قامت بترقية معدل التحديث من 60 هرتز إلى 90 هرتز.

ويعمل هاتف Google Pixel 7a بمعالج Tensor G2 المصنوع منزليًا ، والتي تعمل أيضًا على تشغيل Pixel 7 Pro الرائد.  في حين أن النتائج المعيارية للشريحة لا يمكن مقارنتها حتى Snapdragon 8+ Gen 1 من Qualcomm ، يقال إنه معالج أكثر ذكاءً وفعالية.

يأتي هاتف Google Pixel 7a مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ سعتها 4386 مللي أمبير في الساعة ، يدعم Pixel 7a الشحن السلكي بقوة 18 وات ويأتي بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء. كما ، يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.

قامت Google أيضًا بترقية الكاميرات على أحدث طراز لها من الفئة المتوسطة.  يأتي مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتألف من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل.  بالنسبة لصور السيلفي ، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.  وفقًا للشركة ، ستدعم هذه الكاميرات Super Res Zoom (حتى 8x) و Real Tone لألوان البشرة.

يبلغ سعر هاتف Google Pixel 7a في السوق العالمي 483.99 دولار أمريكي، بينما لم يتم تحديد السعر في مصر حتى الآن.

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هاتف جوجل Google Pixel 6a

 

على الرغم من إطلاق هاتف Google Pixel 7a إلا أن هاتف Pixel 6a لم يختفي حيث يضم مميزات رائعة مع سعر مناسب.

فرغم أنه هاتف قديم ، يوفر Pixel 6a صورًا ممتازة تقاس جيدًا مقارنة بهواتف أخرى غالية الثمن.  سينفد دعم نظام التشغيل Android في غضون عامين ، لذلك لن يتمتع هذا الهاتف بعمر افتراضي افتراضي لهاتف Pixel 7a ، لكنه لا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق من بين أفضل الهواتف الرخيصة.

فهاتف Google Pixel 6a مجهز بنفس مجموعة معالجات Tensor للهواتف الأغلى في السعر.

فمن ناحية الكاميرا ، فيقدم مواصفات هائلة ، بكاميرا خلفية مزدوجة بدلاً من الكاميرات الثلاث الشائعة في الهواتف الذكية في الوقت الحاضر ، لكن قوة جوجل الحقيقية تكمن في السوفت وير بدلاً من الهارد وير.

وفقًا لذلك ، فإن هاتف Google Pixel 6a مليء بحيل معالجة صغيرة ذكية ، مما يعني أن الصور الملتقطة بالهاتف تتمتع بجودة وحيوية مماثلة لتلك التي تم التقاطها بهواتف تكلف ضعفها.  كما يتميز  بشاشة OLED على هاتف بهذا السعر الرخيص أيضًا.

يبلغ سعر هاتف Google Pixel 6a حوالي 15990 جنيه مصري.

 

هاتف iPhone SE 2022

 

يأخذ iPhone SE 2022 الهواتف الرخيصة إلى المستوى التالي من الأداء من خلال تضمين معالج A15 Bionic القوية من Apple.  هذا هو نفس المعالج الموجود في iPhone 13 ، الذي يتفوق على هواتف أندرويد  ، سواء كنت تلعب الألعاب أو تقوم بتحرير الفيديو.

يمنح هذا المعالج أيضًا iPhone SE 2022 الجديد عددًا من قوى التصوير التي يفتقر إليها الإصدار السابق ، بما في ذلك Smart HDR 4 و Magic Fusion للحصول على تفاصيل أفضل وأنماط التصوير الفوتوغرافي.

 في الواقع ، يأخذ iPhone SE صورًا أفضل من Google Pixel 6a ، كما ترون في Pixel 6a مقابل iPhone SE 2022. لكن لسوء الحظ ، لم تقم Apple بتضمين الوضع الليلي لحالات الإضاءة المنخفضة.

يتميز أحدث هاتف iPhone SE بنفس التصميم كما كان من قبل ، وهذا يعني شاشة صغيرة بقياس 4.7 بوصة وإطارات كبيرة ، ولكن قد يفضل البعض زر Touch ID في المدرسة القديمة لفتح الجهاز بسرعة.

فيعد iPhone SE 2022 خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يحبون الهواتف الصغيرة.  مع انتشار الشائعات التي تفيد بأنه من المحتمل ألا يتم شحن iPhone SE 4 حتى عام 2024 ، فقد يكون هذا هو أفضل خيار لك لجهاز iPhone رخيص في المستقبل المنظور.

يبلغ سعر هاتف iPhone SE 2022 في مصر حوالي 14840 جنيه مصري.

Google Google Pixel 7a Galaxy A54 iPhone iPhone SE

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