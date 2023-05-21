يقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا بقيمة 200 دولار (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ) على إصدار Xiaomi 13 Ultra Limited Edition.

فالهاتف الذكي الذي يتم بيعه بسعر 1299 دولارًا متاحًا الآن بسعر منخفض يصل إلى 999 دولارًا. يرجى ملاحظة أن هذا العرض لفترة محدودة.

قاهر الآيفون الجديد..خصم 6000 جنيه على وحش شاومي Xiaomi 13 Ultra

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra

يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 3200×1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

ويستخدم الهاتف Xiaomi 13 Ultra معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.



يقدم هاتف شاومي الأسطوري ميزات تصوير جبارة ، فيقدم أربعة كاميرات خلفية، الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 ~ F/ 4.0 بمستشعر سوني IMX989 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX858 بها مثبت بصري وهي Periscope للتقريب 3.2X، الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 بمستشعر سوني IMX858 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب 5X، الأخيرة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX858 وهي Ultra Wide Angle للتصوير بزاوية واسعة. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]

ويحزم هاتف Xiaomi 13 Ultra، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.