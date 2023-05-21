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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" عامل رئيسي في تفاقم الأزمات العالمية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأحد/، إن "مجموعة السبع" تعد بمثابة عامل من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تصعيد وتفاقم حدة الأزمات العالمية على نطاق واسع.

وأوضحت الخارجية الروسية -في بيان أوردته في معرض تعليقها على قمة مجموعة الدول السبع، في هيروشيما اليابانية- "من الواضح أن مجموعة السبع عامل رئيسي في تفاقم المشاكل العالمية، ولا يمكنها تمثيل مصالح مراكز التنمية الأخرى، ولا سيما دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية"، وفقا لوكالة أنباء تاس/ الروسية.

واختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أعمالها في هيروشيما اليوم الأحد بعد مناقشات حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد وصوله الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة إلى اليابان.
 

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